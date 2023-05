Oggi Li Hui è a Mosca, dove incontrerà il ministro degli Esteri Lavrov

Il rappresentante speciale cinese Li Hui durante la sua visita in Europa ha chiesto un “cessate il fuoco immediato in Ucraina“. Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e Tass citando un articolo del Wall Street Journal. Per il giornale americano, che fa riferimento a fonti informate sul dossier, Li Hui ha trasmesso un messaggio “molto chiaro” ovvero “gli alleati degli Stati Uniti in Europa devono difendere la loro autonomia e chiedere un cessate il fuoco immediato“.

“Russia mantenga regioni annesse”

Li Hui ha anche chiesto che la Russia “conservi” i territori dell’Ucraina annessi, ovvero le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk, e le regioni di Zaporizhzhia e Kherson.

Li Hui a Mosca, incontrerà Lavrov

Oggi l’inviato cinese è in visita a Mosca, dove tra gli altri incontrerà il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

