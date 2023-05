La presidente della Commissione europea a Venezia: "Quel coraggioso popolo merita tutto il nostro sostegno"

“Un giorno, al termine dell’atroce guerra a opera della Russia, ricostruiremo questo la splendida Ucraina. Il coraggioso popolo ucraino merita tutto il nostro sostegno in tale processo. Dialogando con i nostri amici ucraini abbiamo compreso la necessità di rendere sostenibile la ricostruzione del paese dalle ceneri della guerra”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Biennale di Venezia sul nuovo Bauhaus europeo. “Il nuovo Bauhaus europeo sta dando il buon esempio con iniziative di formazione per diversi comuni ucraini. Architetti, ingegneri e urbanisti dell’Ue e dell’Ucraina condividono le proprie competenze per ricostruire il paese in modo intelligente, ad esempio riciclando i detriti degli edifici distrutti dal conflitto. Con il sostegno dell’Ue e della comunità del nuovo Bauhaus europeo, l’Ucraina potrà essere ricostruita non solo com’era prima, ma come i suoi giovani vogliono che sia: più sostenibile, più inclusiva e ancora più bella. Questo è un obiettivo che ci accomuna tutti. L’Ucraina supererà questa guerra. L’Ucraina risorgerà”, ha aggiunto.

