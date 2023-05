Foto da Facebook di Luigi Brugnaro

La presidente della Commissione Ue: "Colpita dai danni devastanti delle alluvioni"

Giro in gondola a Venezia per la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen e Luigi Brugnaro. “Benvenuta a Venezia alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e alla Commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira”, ha scritto sui social il sindaco, postando le immagini del giro.

Von der Leyen aveva scritto sui social che Venezia è un “gioiello” minacciato dal “cambiamento climatico”.

“Questo mese, l’Italia ha ancora una volta risentito dell’impatto devastante del cambiamento climatico.Ieri sono stata in Emilia-Romagna, ho visto le inondazioni e le frane.Mentre camminavo per le strade piene di fango, sono rimasta colpita non solo dai danni devastanti, ma anche dalla straordinaria reazione della popolazione locale. Hanno lavorato instancabilmente per ripulire e per aiutare i loro vicini bisognosi. Abbiamo visto angeli nel fango.Volontari da tutta Italia. ‘Angeli nel fango’ (in italiano, ndr).Soccorritori provenienti da Francia, Belgio, Slovacchia, Slovenia.L’Unione europea è al loro fianco” ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all’evento collaterale del nuovo Bauhaus europeo alla 18esima Mostra internazionale di architettura Biennale di Venezia. “‘Tin bota! L’Europa e con voi’, ha aggiunto usando l’espressione in romagnolo e italiano.

“È un tale privilegio unirmi a voi nella città mozzafiato di Venezia. E mi sento onorata di essere qui alla Biennale, uno degli eventi più importanti per l’architettura e il design. È la prima volta che l’Unione europea partecipa alla Biennale di architettura con un evento dedicato. Ed è anche la mia prima volta a Venezia. Sono assolutamente sbalordita”, ha aggiunto, intervenendo all’evento. “Mentre mi avvicinavo a questo luogo in barca, ho capito cosa ha scritto Montesquieu su Venezia: ‘Potresti aver visto tutte le città del mondo, ma rimarrai sorpreso da Venezia’ – ha aggiunto -. In effetti, Venezia è una meraviglia del mondo. Qui a Venezia, generazioni di architetti hanno creato un equilibrio unico tra bellezza artificiale e bellezza naturale. Quindi non poteva esserci posto migliore per parlare del Nuovo Bauhaus europeo. Perché il New European Bauhaus mira a trovare un nuovo equilibrio tra il nostro ambiente costruito e l’ambiente naturale. Il titolo della Biennale di quest’anno è ‘Il laboratorio del futuro’. E il New European Bauhaus è proprio questo: un laboratorio del futuro”.

“Sei miliardi dal Pnrr per ridurre rischi alluvioni”

L’Europa è con voi “anche per ripristinare l’equilibrio rotto tra natura e ambiente costruito.Il nostro piano di rilancio, NextGenerationEU, ha 6 miliardi di euro per l’Italia, per ridurre il rischio di alluvioni e smottamenti. Ad esempio, ripristineremo l’alveo del fiume Po, rimuovendo il cemento, riattivando le diramazioni laterali e riportando la natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lotta contro il cambiamento climatico”. v

