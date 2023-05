Gli abitanti della parte meridionale e sud-orientale domenica si recheranno alle urne per eleggere il presidente

Gli abitanti della Turchia meridionale e sud-orientale, dove a febbraio si è verificato un terremoto catastrofico, domenica si recheranno nuovamente alle urne insieme al resto del Paese. Eleggeranno il loro prossimo presidente al ballottaggio, dato che né il presidente in carica, Recep Tayyip Erdogan, né il suo sfidante, Kemal Kilicdaroglu, hanno ottenuto la maggioranza necessaria per la vittoria al primo turno il 14 maggio. Nella provincia di Kahramanmaras, epicentro del terremoto, Erdogan e la sua alleanza hanno ottenuto uno schiacciante 71,88% dei voti al primo turno. La campagna elettorale di Erdogan si è concentrata sulla ricostruzione delle aree devastate dal terremoto, che ha raso al suolo le città e causato più di 50.000 morti in Turchia. Ha promesso di costruire 319.000 case entro l’anno. Alle elezioni parlamentari, l’alleanza di Erdogan ha vinto in 10 province su 11 della regione colpita dal sisma, nonostante le critiche sulla lentezza della risposta iniziale del suo governo al disastro. I suoi sostenitori riconoscono alcuni ritardi, ma affermano che gli aiuti sono arrivati e sostengono che solo Erdogan può ricostruire l’area e le loro case.

