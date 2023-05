Il presidente uscente ha parlato ai suoi sostenitori ad Ankara

Il presidente uscente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere in “netto vantaggio” ma ha riconosciuto che rispetterà l’esito del ballottaggio in programma il prossimo 28 maggio. “Non sappiamo ancora se le elezioni si siano concluse al primo turno – ha detto parlando ai suoi sostenitori ad Ankara – Se la nostra nazione ha scelto per un secondo turno, questo è il benvenuto“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata