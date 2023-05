Il governatore della regione Veniamin Kondratyev: "Attacchi con droni"

Due violente esplosioni si sono udite nella città di Krasnodar, nella Russia meridionale. Veniamin Kondratyev – governatore della regione di Krasnodar, che confina con la Crimea – ha affermato che le esplosioni sono state causate da droni. Non hanno danneggiato infrastrutture critiche e non hanno causato vittime, ha aggiunto Kondratyev. Il sindaco della città ha detto che un edificio residenziale e un edificio per uffici sono stati danneggiati. I testimoni hanno raccontato ai media statali di aver sentito qualcosa come il rumore di un motorino e poi due esplosioni. All’inizio di questo mese, una raffineria di petrolio a Krasnodar è stata attaccata da droni per due giorni consecutivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata