Vladimir Putin oggi ha presieduto a Mosca il Consiglio dell’Unione Economica Eurasiatica. “La nostra associazione si sta affermando come uno dei centri indipendenti e autosufficienti del mondo multipolare emergente”, ha detto il presidente russo di fronte ai leader di Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan. Hanno partecipato come ospiti i capi di Stato di Azerbaigian, Uzbekistan e Tagikistan. Il leader del Cremlino, inoltre, dovrebbe incontrare il leader azero Ilham Aliyev e il presidente armeno Nikol Pashinyan per discutere della risoluzione delle tensioni sul Nagorno-Karabakh.

