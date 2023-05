La manifestazione per Seun Kuti, arrestato per aver aggredito un poliziotto in un centro commerciale

A Lagos dimostranti hanno manifestato all’esterno del tribunale dove era attesa l’udienza di Seun Kuti, star musicale nigeriana, arrestato per aver aggredito un poliziotto in un centro commerciale della città, dopo essersi presentato spontaneamente dalle forze dell’ordine. L’episodio è stato filmato e il video è circolato sul web. Seun Kuti, figlio del grande cantante afrobeat e attivista politico Fela Kuti, aveva chiesto il rilascio su cauzione, negato dalle autorità. I manifestanti denunciano brutalità da parte della polizia nigeriana e un trattamento ingiusto verso Kuti.

