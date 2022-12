Vestiti con costumi e accessori colorati e, in alcuni casi, hanno sfoggiato occhiali da sole stravaganti

Centinaia di cani di razze diverse, assieme ai loro padroni, si sono riuniti per la quarta edizione del Lagos Dog Carnival, in Nigeria. Provenienti da tutto il Paese africano, gli animali domestici sono stati vestiti con costumi e accessori colorati e, in alcuni casi, hanno sfoggiato occhiali da sole stravaganti, il tutto nel tentativo di entrare nello spirito carnevalesco. Alcuni cani sembravano felici di partecipare al carnevale, mentre altri erano un po’ diffidenti nei confronti di tutti gli altri animali intorno a loro. Il benessere dei cani sta ricevendo un’attenzione sempre maggiore in Nigeria e l’evento invia un messaggio forte per sostenere e promuovere l’adozione dei cani.

