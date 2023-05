La bambina britannica è scomparsa nella regione meridionale dell'Algarve, 16 anni fa

Secondo giorno di ricerche in Portogallo per Madeleine McCann, la bambina britannica scomparsa nella regione meridionale dell’Algarve 16 anni fa. La polizia ha utilizzato un drone per scansionare dall’alto l’area della diga di Arade Dam e ha cercato con cani da fiuto su entrambi gli argini. Al termine delle ricerche, mercoledì o giovedì, è previsto un briefing per i media. Le indagini sono condotte dagli agenti portoghesi assieme a quelli inglesi e tedeschi.

