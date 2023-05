La bambina britannica scomparsa il 3 maggio del 2007 in Algarve,

Riprese le ricerche della piccola Maddie McCann, la bambina britannica scomparsa il 3 maggio del 2007 in Algarve, Portogallo. La bambina, che allora aveva tre anni, era sparita mentre dormiva in una camera d’albergo a Praia da Luz dove era in vacanza con la famiglia. La polizia portoghese ha allestito una tenda base blu e ha recintato l’area per tenere a distanza media e pubblico. Testimoni oculari hanno raccontato che la polizia ha iniziato le ricerche poco prima delle 8 di stamattina in un’area distante alcuni chilometri dalla tenda. Più di una dozzina di auto e furgoni della polizia sono stati visti arrivare nella zona. In particolare la Germania ha chiesto nuovi sopralluoghi viste le indagini in corso su Christian Brueckner, un cittadino tedesco di 47 anni in carcere per cinque delitti di violenza sessuale commessi in Portogallo. La notte della scomparsa di Maddie l’uomo si trovava vicino Praia da Luz.

