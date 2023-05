Il console generale d’Italia a Gedda ha incontrato in carcere la giovane hostess Ilaria De Rosa. A quanto si apprende la giovane è apparsa scossa ma in buone condizioni fisiche e psicologiche. Non era stata avvisata della visita consolare ma è stata molto contenta di vedere il diplomatico italiano e ha negato ogni addebito rispetto al consumo di alcool o droghe. I funzionari italiani hanno anzitutto cercato di tranquillizzarla e rassicurala, portandole tutto l’affetto della famiglia e informandola anche di quanto fatto sinora per il suo caso e dell’attenzione che la sua vicenda ha attirato in Italia a tutti i livelli, a partire dal ministro degli Esteri che segue personalmente e con grande partecipazione il caso. La giovane ha subito dichiarato di essere totalmente innocente e di non capire bene le ragioni della sua detenzione.

Secondo quanto viene riferito, De Rosa ha raccontato che mentre si trovava con altre persone a cena a casa di un amico nel giardino di una villa in un compound, sarebbero stati improvvisamente circondati da una decina di persone in borghese ma armate, che li avrebbero fermati e perquisiti: sostiene di essere stata l’unica donna a subire tale trattamento piuttosto invadente, probabilmente – dice – in quanto non araba. Sostiene anche che la prima impressione fosse quella di una rapina. Si è resa conto della situazione – ossia di essere stata arrestata – soltanto una volta condotta in una stazione di polizia ma di essere stata formalmente interrogata, in inglese, solo dopo 5 giorni e in tale occasione di avere contestato ogni tipo di addebito circa consumo o detenzione di sostanze stupefacenti. Ha negato anche qualsiasi consumo di bevande alcoliche. Avrebbe firmato all’esito dell’interrogatorio un non precisato documento in arabo di cui ignora il contenuto.

