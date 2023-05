Il ministro Tajani: "Ci stiamo lavorando, magari con la presenza di un avvocato"

Domani il console italiano visiterà Ilaria De Rosa, la giovane hostess veneta di una compagnia aerea lituana che da giorni si trova in carcere in Arabia Saudita. Lo apprende LaPresse da fonti della Farnesina. Le autorità locali hanno concesso una visita alla giovane di 23 anni reclusa in un penitenziario a circa 45 chilometri dalla città di Gedda.

“Noi ci stiamo muovendo affinché ci possa essere presto una visita consolare in carcere, magari con la presenza di un avvocato, per permettere di potersi difendere e comunque perché ci possa essere da parte dell’autorità italiana un accertamento delle condizioni di salute”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles, parlando di Ilaria De Rosa. “Abbiamo trovato disponibilità da parte delle autorità saudite e credo che presto ci sarà una visita in carcere”, ha aggiunto.

