Il leader ucraino su Twitter: "Oggi la pace diventerà più vicina"

Volodymyr Zelensky, partito dall’aeroporto di Gedda dove ha partecipato al vertice della Lega Araba, è atterrato a Hiroshima con un aereo della presidenza francese per presenziare di persona a due sessioni della giornata conclusiva del G7, la prima dedicata all’Ucraina e la seconda a pace e stabilità. ”Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino dopo essere arrivato in Giappone.

