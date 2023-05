Secondo giorno di lavori al vertice in Giappone

Al G7 di Hiroshima, in Giappone, incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Il faccia a faccia, andato in scena a margine della seconda giornata dei lavori del vertice, è durato 45 minuti. La presidente del Consiglio, intanto, potrebbe anticipare a domani il rientro in Italia per seguire da vicino l’emergenza maltempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata