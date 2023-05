Colloquio di 45 minuti dopo il tweet del presidente francese sulle alluvioni in Emilia-Romagna

A Hiroshima, a margine della seconda giornata dei lavori del G7, si è tenuto un tête-à-tête di 45 minuti tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferiscono fonti italiane. L’incontro arriva all’indomani del tweet pubblicato da Macron in cui ha offerto di fornire all’Italia “ogni aiuto utile” in seguito alle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna. Nel ‘cinguettio’ inoltre Macron ha espresso vicinanza “alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto”. L’ultimo incontro tra i due risale a circa un mese fa a Bruxelles, a margine dei lavori del Consiglio europeo.

Proposta Meloni a leader, Unione Africana a G20 sarebbe bel segnale

“Approfitto per una proposta: molti di noi si sono già espressi a favore della richiesta dell’Unione Africana di aderire al G20. L’Italia sicuramente sì. Penso che sarebbe un bel segnale esprimere il nostro sostegno anche in occasione di questo vertice”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti italiane, nel corso della prima sessione di lavoro della seconda giornata del G7 in corso a Hiroshima e incentrata sul rafforzamento dei rapporti con partner come il Sud Globale e il G20.

