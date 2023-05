Volodymyr Zelensky parteciperà di persona al vertice del G7 iniziato questa mattina a Hiroshima. Lo riferisce Kyodo News citando fonti del governo giapponese. Sarà il primo viaggio in Asia del presidente ucraino da quando la Russia ha invaso il paese nel febbraio dello scorso anno. L’intervento di Zelensky è previsto per domenica, giorno di chiusura del summit.

“Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l’oscurità non ha l’ultima parola. Oggi ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza”. Questo il messaggio scritto dalla premier Giorgia Meloni, sul Libro d’onore del Museo della Pace. Il messaggio di ciascun leader sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo.

