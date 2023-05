Il presidente americano in Giappone in vista del vertice

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Hiroshima, in Giappone, dove ha incontrato il premier Fumio Kishida per un vertice bilaterale. I due leader hanno discusso in vista dell’inizio del G7 che si terrà nel Paese nipponico da domani 19 maggio al 21.

