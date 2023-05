Ad aprire il fuoco due uomini incappucciati: indaga la polizia

Una sparatoria è avvenuta a una festa di laurea a Manchester, nel New Hampshire, Stati Uniti. Almeno quattro persone – due ragazze e due ragazzi, tutti sulla ventina – sono rimaste ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita, secondo quanto fatto sapere dalla polizia locale. Stando ai primi accertamenti degli agenti, due uomini si sarebbero avvicinati al raduno e almeno uno di loro avrebbe sparato con un’arma da fuoco. I due maschi sono stati visti fuggire dalla zona. La polizia ha riferito che la sparatoria non sembra essere casuale. Le indagini sono ancora in corso. “Le famiglie e gli amici dovrebbero potersi riunire in pace: la violenza armata è inaccettabile nella nostra comunità. Per fortuna non ci sono state vittime e il mio cuore va alle vittime e alle famiglie di coloro che sono rimasti feriti”, ha dichiarato il sindaco di Manchester Joyce Craig.

