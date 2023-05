Non è più in vigore la legge che permetteva l'espulsione immediata dal paese per ragioni sanitarie

Migranti provenienti dal Messico cercano di attraversare in massa il confine con gli Stati Uniti. La traversata è stata tentata da molti prima che il titolo 42 decadesse. Si tratta del provvedimento che, dall’inizio della pandemia, ha permesso l’espulsione immediata dei migranti entrati nel Paese illegalmente, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19. I migranti temono che i nuovi requisiti per accedere saranno ancora più restrittivi e per questo tentano il tutto per tutto nella speranza che, seppur intercettati dalle autorità, vengano poi rilasciati. Nelle immagini si vedono molte persone, tra cui anche molti bambini e anziani, che cercano di attraversare il Rio Grande.

