Prima dell'incontro con il cancelliere, aveva visto il presidente Steinmeier

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, poco dopo aver trascorso del tempo con il Capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier, in un raro viaggio all’estero per il leader ucraino della guerra. Zelensky sta visitando gli alleati in cerca di ulteriori forniture di armi per aiutare il suo Paese a respingere l’invasione russa e di fondi per ricostruire ciò che è stato distrutto da oltre un anno di devastante conflitto. Alla vigilia del suo arrivo – che avverrà in condizioni di stretta sicurezza – il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di oltre 2,7 miliardi di euro (3 miliardi di dollari), tra cui carri armati, sistemi antiaerei e munizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata