Celebrato il 50esimo anniversario dell'incontro tra Paolo VI e Shenouda III

Papa Francesco è stato raggiunto all’udienza settimanale di mercoledì da Papa Tawadros II di Alessandria, Egitto, patriarca della Chiesa copta ortodossa. Francesco ha fatto il consueto giro di Piazza San Pietro in papamobile, salutando i fedeli e baciando i bambini prima di essere raggiunto da Tawadros II. Il patriarca si è seduto con Francesco nella zona dell’altare durante l’udienza. Al termine dell’udienza, Francesco ha benedetto la folla, poi si è rivolto a Tawadros II e ha chiesto anche a lui una benedizione. Il Papa copto ortodosso è in visita in Vaticano questa settimana per celebrare il 50° anniversario dell’incontro tra Papa Paolo VI e il Papa copto Shenouda III nel 1973. Domenica Tawadros II celebrerà una messa nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

