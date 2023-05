La parole del pontefice sul suo ricovero al Gemelli: "Avevo febbre alta ma non ho perso sensi"

“Quello che ho avuto è stato un malore forte alla fine dell’udienza del mercoledì. Non me la sono sentita di fare pranzo e mi sono coricato un po’. Non ho perso i sensi, avevo la febbre alta febbre e il medico mi ha portato in ospedale. Ho avuto la polmonite ma grazie a Dio la posso raccontare. Il corpo, grazie a Dio, ha risposto bene”. Così Papa Francesco rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell’aereo papale dall’Ungheria in merito al malore che lo ha portato a doversi ricoverare per qualche giorno al Policlinico Gemelli. “Lisbona? Ci andrò. Spero di farcela. Lo vedete che non è lo stesso di due anni fa, con il bastone”, spiega. “Per il momento non è cancellato il viaggio”. Poi elenca i prossimi: “Marsiglia, Mongolia, il programma mi fa muovere”.

