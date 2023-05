Missili di Mosca anche su Odessa, l'esercito ucraino ha abbattuto 35 droni di fabbricazione iraniana

Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kiev. Lo ha riferito il sindaco Vitali Klitschko nelle prime ore dell’8 maggio, quando Mosca ha lanciato un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina. Lo riferisce Kyiv Independent. Tre persone sono rimaste ferite in esplosioni nel distretto di Solomyanskyi a Kiev, e altre due sono rimaste ferite quando il relitto di un drone è caduto nel distretto di Sviatoshynskyi, entrambi a ovest del centro della capitale, ha detto Klitschko tramite il suo canale ufficiale Telegram. Due feriti del distretto di Sviatoshynskyi sono stati trasferiti in ospedale.

Klitschko in seguito ha aggiunto che il relitto di un drone è caduto su un edificio a due piani nel distretto di Sviatoshynskyi, aggiungendo che le esplosioni sono continuate a Kiev. L’amministrazione militare della città ha affermato che i detriti sono caduti anche nel distretto centrale di Shevchenkivskyi. Un tubo del gas ad alta pressione è stasto danneggiato a causa degli attacchi. I giornalisti di Kyiv Independent, fa sapere lio stesso meda ucraino, avevano sentito numerose esplosioni a Kiev, con funzionari locali che affermavano che i sistemi di difesa aerea stavano respingendo gli attacchi. Mentre era attivo un allarme antiaereo, si è sentita anche un’esplosione a seguito di un attacco missilistico che ha colpito la città di Odessa sul Mar Nero durante la notte, ha detto un funzionario locale ucraino. I media ucraini hanno riportato suoni di esplosioni nell’oblast meridionale di Kherson. Le forze russe hanno lanciato missili Kh-22 contro il magazzino di un’azienda alimentare e un’area ricreativa sulla costa del Mar Nero, secondo Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare di Odessa. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

Abbattuti 35 droni russi di fabbricazione iraniana

La Russia ha lanciato almeno 35 droni Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana nelle prime ore dell’8 maggio nel mezzo di un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina. Lo ha detto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino, come riferisce Kyiv Independent. La difesa aerea Ucraina ha abbattuto tutti i bersagli aerei. L’amministrazione militare della città di Kiev ha riferito che almeno 30 di questi droni sono stati abbattuti su Kiev, causando danni a edifici e proprietà e ferendo cinque persone. L’amministrazione ha dichiarato tramite Telegram che almeno sette automobili sono state danneggiate dalla caduta di detriti nella capitale e un altro veicolo ha preso fuoco. Un edificio residenziale è stato danneggiato e detriti sono caduti su un edificio residenziale, sulla carreggiata e sulla pista dell’aeroporto internazionale Ihor Sikorsky Kyiv (Zhuliany).

Nel distretto Solomianskyi di Kyiv, un serbatoio di gasolio è stato danneggiato e sono state segnalate perdite di carburante, ma non si è verificato alcun incendio. Sono stati danneggiati circa 15 camion e 5 auto in un parcheggio, oltre a un tubo del gas ad alta pressione. Nelle ultime 24 ore, la Russia ha lanciato 16 missili, prendendo di mira i distretti di Kharkiv, Kreson, Mykolaiv e Odessa; 61 attacchi aerei e almeno 52 attacchi MLRS contro le postazioni militari dell’Ucraina e le infrastrutture civili.

Forze russe colpiscono distretto Sumy

Le forze russe hanno bombardato otto comunità nel distretto di Sumy il 7 maggio, sparando più di 109 colpi con vari tipi di armi. Lo ha riferito l’amministrazione militare del distretto di Sumy su Facebook, come riferisce Kyiv Independent. Secondo il post, la Russia ha bombardato le comunità di Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Znob-Novhorodske, Esman, Seredyna-Buda, Nova Sloboda e Yunakivka. Le forze russe hanno usato mortai e artiglieria per prendere di mira la comunità di Bilopillia. Una residenza privata ha preso fuoco a causa dei bombardamenti. La comunità di Bilopillia nella parte centrale del distretto di Sumy subisce i bombardamenti più frequenti, ha detto Taras Savchenko, capo ad interim dell’amministrazione militare del territorio di Sumy.

La Russia ha anche attaccato una città di Seredyna-Buda con l’artiglieria. Almeno due appartamenti in un grattacielo sono stati danneggiati dai bombardamenti, così come un magazzino. Non sono state segnalate vittime a seguito del bombardamento. Non c’erano informazioni sui danni nella regione al momento del post. Sumy Oblast si trova al confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia. È stato l’obiettivo dei bombardamenti e degli attacchi russi quotidiani da oltre confine da quando parti del territorio sono state liberate dalle truppe russe all’inizio di aprile 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata