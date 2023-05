“L’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla sarà un momento di straordinario orgoglio nazionale”. Lo ha detto il premier britannico, Rishi Sunak, in un commento diffuso nella notte. L’incoronazione di oggi è “un’espressione orgogliosa della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni”, ha aggiunto il leader sottolineado che “nessun altro Paese potrebbe mettere in scena uno spettacolo così abbagliante”.

Today’s #Coronation is a moment of extraordinary national pride.

No other country could put on such a dazzling display.

But it is not just a spectacle.

It’s a proud expression of our history, culture, and traditions.

It is a vivid demonstration of the modern character of our… pic.twitter.com/iDtuICOF9h

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 6, 2023