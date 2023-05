Dopo la pubblicazione di 'Spare' i rapporti con la Royal Family sono difficili. Meghan e i figli restano in California

Nel giorno in cui il Regno Unito incorona re Carlo III, quello del suo secondogenito Harry sarà un blitz di circa 24 ore, con ripartenza poco dopo la cerimonia a Wesminster Abbey, per tornare subito a Los Angeles. Del resto, dopo il caos generato dalla sua chiacchierata biografia ‘Spare’, letteralmente ‘ruota di scorta’, ‘riserva’ il Duca di Sussex ha scavato un solco con la famiglia che, almeno al momento, sembra incolmabile.

In particolare, sarebbero state le durissime frasi sulla futura regina consorte d’Inghilterra Camilla, bollata come “pericolosa”, ad aver aperto il baratro. Il fratello minore di William, che nonostante il distacco dalla Royal Family resta comunque il quinto nella linea di successione al trono, si recherà nel Regno Unito da solo, lasciando a casa in California la consorte Meghan e i figli Archie, che il giorno dopo l’incoronazione del nonno compirà 4 anni, e Lilibet. Un comunicato di Buckingham Palace aveva confermato “con piacere” la presenza fra gli invitati alla cerimonia di Harry, non nominando però nessuno dei componenti della sua famiglia.

Meghan Markle resterebbe negli Usa proprio per stare con i figli ma, secondo i rumor, la sua assenza sarebbe stata concordata. Una sua presenza avrebbe potuto mettere a disagio la principessa del Galles, Kate Middleton. Il rapporto fra le due è ai minimi termini. A confermarlo è stato lo stesso Harry nel suo libro, dove ha detto che “per ragioni diverse” le due donne “non sono andate d’accordo fin dall’inizio”. Lo screzio decisivo sarebbe accaduto pochi giorni prima del Royal Wedding fra l’attrice e il figlio minore di Carlo, per una problema riguardante gli abiti della damigella, la principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate.

Harry sarà a Westminster nel momento in cui il padre indosserà ufficialmente la corona, ma il suo ruolo non sarà certamente di primo piano. Secondo quanto riportato dai media britannici, siederà dieci file dietro alla Royal Family. Una scelta che, secondo alcuni esperti, sarebbe un vero e proprio sgarbo, mentre a dire di altri sarebbe solamente un escamotage per permettergli di lasciare la cattedrale nella maniera più veloce possibile al termine della cerimonia.Un’impresa che appare difficile, visto che gli occhi dei presenti, e non solo, saranno per la gran parte rivolti verso di lui.In ogni caso il Duca di Sussex non uscirà sul balcone di Buckingham Palace insieme al resto della famiglia, esattamente come accaduto in occasione delle celebrazioni del Giubileo di platino di Elisabetta II, e non sarà presente nemmeno all’atteso concerto del 7 maggio a Windsor. Un piano di viaggio che sa di ‘armistizio’ ma che, allo stesso tempo, conferma come le strade di Harry e della Royal Family viaggino ormai su due binari paralleli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata