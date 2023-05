Dal matrimonio con Lady Diana a Camilla, la vita del nuovo sovrano del Regno Unito, che sarà incoronato il 6 maggio

Re Carlo è nato il 14 novembre 1948 nella tenuta reale di Sandringham, primo figlio dell’allora principessa Elisabetta e del principe Filippo. Nel 1969 fu formalmente investito del titolo di Principe di Galles. Ha sposato Lady Diana Spencer con un matrimonio reale trasmesso in televisione in tutto il mondo nel luglio 1981 e ha avuto due figli, William e Harry, nei tre anni successivi. Carlo e la principessa Diana si sono separati nel 1992 dopo le accuse a Carlo di avere una relazione con Camilla Parker Bowles. Hanno divorziato nel 1996 e un anno dopo Diana è morta in un incidente automobilistico a Parigi. Carlo ha poi sposato Camilla nel 2005. Di seguito le date chiave nella vita di Carlo:

– 14 novembre 1948: nasce nella tenuta reale di Sandringham, primo figlio della principessa Elisabetta e del principe Filippo.

– 6 febbraio 1952: Elisabetta diventa regina Elisabetta II alla morte di suo padre, Re Giorgio VI.

– 1 luglio 1969: Carlo diventa formalmente principe di Galles.- 29 luglio 1981: sposa Lady Diana Spencer, diventa il primo erede reale dal 1660 a sposare una donna inglese.

– 21 giugno 1982: nascita del primo figlio, William Arthur Philip Louis.

– 15 settembre 1984: nascita del secondo figlio, Harry (Henry Charles Albert David).

– 15 giugno 1992: il libro di Andrew Morton ‘Diana: Her True Story’ sostiene che Carlo abbia avuto una relazione di lunga data con una donna sposata, Camilla Parker Bowles.

– 9 dicembre 1992: Carlo si separa dalla principessa Diana.

– 28 agosto 1996: Carlo e Diana divorziano.

– 31 agosto 1997: Diana muore in un incidente automobilistico a Parigi.

– 10 febbraio 2004: Carlo annuncia il suo fidanzamento con Camilla Parker Bowles.

– 8 aprile 2005: Carlo sposa Camilla con rito civile, che prende il titolo di duchessa di Cornovaglia.

– 29 aprile 2011: il principe William si sposa con Kate Middleton.

– dicembre 2011: Carlo viene ricoverato in ospedale per un’ostruzione coronarica.

– giugno 2013: viene ricoverato in ospedale per un’operazione all’addome.

– 22 luglio 2013: diventa per la prima volta nonno con la nascita del principe George, il figlio maggiore di William e Kate, che hanno altri due figli, Charlotte e Louis – seguono per la coppia.

– 19 maggio 2018: Harry sposa l’americana Meghan Markle.

– 9 aprile 2021: il principe Filippo muore a 99 anni.

– 10 maggio 2022: Carlo sostituisce per la prima volta la regina Elisabetta II durante l’apertura del Parlamento, dopo che Elisabetta ha dovuto rinunciare adducendo problemi di mobilità. La delega del ruolo, uno dei compiti più importanti della regina, era vista da molti come il segno più evidente che era in corso una transizione della monarchia.

– 8 settembre 2022: la regina Elisabetta II muore a 96 anni, Carlo diventa re prendendo il nome di Carlo III.

– 9 settembre 2022: primo discorso alla nazione di re Carlo III.

– 10 settembre 2022: Carlo viene ufficialmente proclamato re.

– 25 ottobre 2022: re Carlo nomina il suo primo premier, Rishi Sunak.

– 25 dicembre: primo messaggio di Natale di re Carlo dalla Cappella di San Giorgio.

– 29 marzo 2023: primo viaggio all’estero di re Carlo con Camilla, in Germania.

– 6 maggio 2023: cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata