Lo scandalo della relazione clandestina nel 1993, poi il matrimonio del 2005 fino al titolo di Regina consorte e ora quello di sovrana

Con l’incoronazione di Carlo cambia anche il titolo di sua moglie Camilla, che diventerà regina a tutti gli effetti, e non più ‘regina consorte’. Il culmine di una lenta e faticosa trasformazione che nell’arco di 50 anni l’ha portata dall’essere l’amante criticata, la terza incomoda nel matrimonio di Carlo con la popolare Diana, alla donna che è riuscita a conquistare la stima degli inglesi con il suo umorismo e le sue opere di beneficenza contro la violenza domestica e gli abusi sessuali.

L’incontro con Carlo nel 1970

Il 6 maggio indosserà la corona che per oltre 70 anni è stata della regina Elisabetta in quello che è l’ultimo, in ordine di tempo, dei ruoli che Camilla, nata Camilla Rosemary Shand il 17 luglio del 1947, ha avuto nei tanti anni passati al fianco di Carlo. Una relazione che ha decisamente poco di convenzionale, secondo gli standard della famiglia reale. Carlo e Camilla si incontrano per la prima volta durante una partita di polo nel 1970 e cominciano a frequentarsi, per poi interrompere la loro relazione poco dopo, quando Carlo prende servizio nella Royal Navy. I due rimangono però sempre in contatto e il giovane principe chiede nel 1972 alla sua famiglia di poterla sposare. Il permesso gli viene negato e Camilla diventa nel 1973 la signora Parker Bowles, sposando Andrew, con cui ha due figli.

L’inizio della relazione clandestina e lo scandalo del 1993

Carlo nel 1981 convola invece a nozze con la principessa Diana, in un matrimonio da favola che fa sognare il Paese e il mondo intero e a cui presenzia anche Camilla, causando uno dei numerosi litigi tra i due. Come raccontano i biografi reali, Lady D si infuria scoprendo tra i regali una collana che l’allora principe di Galles aveva comprato per Camilla. I due, nonostante i rispettivi matrimoni, continuano a frequentarsi, ed è un fatto noto che Carlo vivesse, invece che con Diana e i figli, nella residenza di Highgrove, distante solo 16 chilometri da dove abitava Camilla, a Bolehyde. Lo scandalo sulla loro relazione deflagra nel 1993, quando una conversazione privata tra i due amanti viene pubblicata dal Mirror. Il colpo di grazia arriva con l’intervista rilasciata da Diana nel 1995 alla Bbc, in cui conferma che il suo matrimonio era “affollato, eravamo in tre”. Inevitabili i rispettivi divorzi, firmato lo stesso anno dai Parker Bowles, quello dopo dai reali.

L’ufficialità della relazione e le nozze del 2005

Carlo e Camilla resero ufficiale la loro relazione solo un anno dopo la morte di Diana, nel 1997, per poi sposarsi nel 2005. Solo nel 2017 Camilla confessa al Mail on Sunday, in una delle rare interviste che ha rilasciato, le difficoltà vissute dopo lo scandalo per la relazione clandestina con Carlo e il conseguente trattamento ricevuto dai media: “È stato un periodo profondamente spiacevole che non vorrei far passare neanche al mio peggior nemico”. Tutto dimenticato, o quasi, grazie a una campagna mediatica di Carlo che, stando alle recenti rivelazioni di Harry, avrebbe fatto un accordo con il gruppo editoriale di Rupert Murdoch per riabilitare l’immagine di Camilla in vista della sua ascesa al trono. Sempre Harry ricorda come sia lui che il fratello William si siano dovuti arrendere ad accettare Camilla in famiglia: “Abbiamo riconosciuto che finalmente nostro padre sarebbe stato con la donna che amava, la donna che aveva sempre amato”. Ma la vera consacrazione per l’ex signora Parker Bowles è quella ottenuta dalla regina Elisabetta che, nel febbraio 2022, in occasione del 70esimo anniversario del suo regno, espresse il desiderio che Camilla adottasse il titolo di regina consorte nel momento in cui Carlo fosse diventato re. Il giorno dell’incoronazione, come annunciato da Buckingham Palace, diventerà invece regina a pieno titolo.

