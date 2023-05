Nel filmato dell'Associated Press si vede anche una lunga colonna di fumo dopo l'abbattimento, non è chiaro a chi appartenesse

Un drone è stato visto sorvolare Kiev nella serata di giovedì ed è stato ripreso dall’Associated Press. Non è chiaro a chi appartenesse l’oggetto. Nella prima parte del filmato si vede il drone in volo sulla capitale ucraina mentre nella seconda è evidente la lunga striscia di fumo ripresa dalla telecamera in un luogo diverso della città, proveniente da quello che si ritiene essere un secondo drone precipitato a Kiev. L’esercito ucraino ha dichiarato di aver abbattuto un proprio drone che aveva “perso il controllo” sulla capitale, ma, come riferito da Ap, almeno un altro drone sarebbe stato abbattuto in un’altra zona di Kiev e non è chiaro se fosse russo o ucraino.

