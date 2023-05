Distrutti 18 droni russi. Mosca minaccia ritorsioni dopo l'attacco al Cremlino

Notte di bombardamenti e attacchi russi sull’Ucraina: ad essere colpita è stata la capitale Kiev ma anche Zaporizhzhia e Odessa con gli allarmi antiaerei che sono risuonati in sette regioni. Si tratta di una risposta all’attacco ucraino contro il Cremlino, definito da Mosca un attentato alla vita di Putin. Gli ucraini hanno però smentito eventuali responsabilità sostenendo che si tratti di una mossa russa per giustificare attacchi su larga scala.

All’indomani delle accuse della Russia secondo cui l’Ucraina avrebbe preso di mira il Cremlino con droni e avrebbe tentato di assassinare Vladimir Putin, Mosca ha lanciato un’ondata di droni kamikaze che hanno colpito diverse città ucraine e in particolare Kiev e Odessa . Il Guardian riporta che, mentre tutti e 18 i droni lanciati contro la capitale ucraina sono stati abbattuti, 3 droni sono atterrati nell’area di un dormitorio scolastico a Odessa, pur senza provocare vittime, e sui frammenti di coda di due dei droni c’erano le scritte ‘per Mosca’ e ‘per il Cremlino’. Le immagini sono state diffuse dal comando operativo sud dell’esercito ucraino.

L’Aeronautica militare ucraina, in collaborazione con la difesa aerea di altre componenti delle Forze di difesa del paese, ha distrutto 18 droni dei 24 utilizzati dalla Russia per attacchi notturni contro obiettivi nel paese la scorsa notte. Lo rende noto l’Aeronautica dell’esercito di Kiev sul suo canale Telegram.

“La Russia risponderà all’atto terroristico dell’Ucraina sotto forma di un tentativo di attacco con un drone al Cremlino quando lo riterrà necessario”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, le cui parole sono state riportate dall’agenzia Tass.

“Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante”, ha aggiunto Antonov, sottolineando che Mosca “risponderà quando lo riterrà necessario, in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese”. Le osservazioni dei funzionari di Washington “sono sorprendentemente ciniche e assurde”, ha aggiunto inoltre Antonov.