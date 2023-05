I commercianti sono arrivati prima dell'alba per cercare di sedare il rogo. Poi c'è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco

Un grosso incendio ha devastato il mercato Shada a Petionville, comune vicino alla capitale di Haiti Port-au-Prince. I venditori sono arrivati prima dell’alba per cercare di sedare il rogo, gettando secchiate di sabbia sui tetti di zinco in fiamme. In seguito c’è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Non è stato chiarito cosa abbia causato l’incendio ma quel che è certo è che si tratta di una disgrazia per i commerciati del Paese caraibico che hanno visto perdere davanti ai propri occhi le loro merci. Un evento che mette in ulteriore difficoltà la popolazione haitiana, già in ginocchio per la povertà e la criminalità dilagante.

