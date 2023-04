Dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021, le bande hanno preso il controllo di Port-au-Prince

Povero, isolato e in mano alle bande criminali. Il quartiere Cité Soleil a Port-au-Prince, Capitale di Haiti, è controllato dalla criminalità organizzata che blocca gli accessi e gestisce i movimenti e l’ingresso di beni di prima necessità come cibo e servizi sanitari. Dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021, le bande hanno preso il controllo delle aree cittadine seminando morte e paura. Le persone vengono uccise per strada e i corpi lasciati abbandonati tra le auto e il traffico. La stazione di polizia è stata attaccata e abbandonata mesi fa. Molti residenti hanno lasciato le loro case e sono fuggiti dal quartiere.

