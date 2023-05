Il leader di Kiev al vertice dei Paesi nordici. Coprifuoco totale a Kherson dal 5 maggio

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si trova a Helsinki, la capitale della Finlandia, dove parteciperà a un vertice di un giorno dei Paesi nordici, cioè Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda. Questi Paesi si sono ampiamente schierati a favore dell’Ucraina dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022. È atteso che Zelensky incontri i quattro premier, riuniti nella residenza del presidente finlandese Sauli Niinisto, che discuteranno del loro sostegno all’Ucraina.

All’incontro al Palazzo presidenziale finlandese di Helsinki partecipano il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il premier norvegese Jonas Gahr Store, la premier danese Mette Frederiksen, la premier islandese Katrín Jakobsdóttir e il presidente finlandese Niinisto. La riunione ha comportato la chiusura di una parte del centro di Helsinki alle auto, alle biciclette e ai pedoni.

A Kherson è stato introdotto un lungo coprifuoco, che durerà dalle 20 del 5 maggio alle 6 dell’8 maggio. Lo ha annunciato Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale locale. Lo riportano i media di Kiev. Una scelta presa “per facilitare il regolare lavoro delle forze dell’ordine”. Prokudin ha invitato i cittadini a prepararsi in anticipo per le restrizioni, per risolvere questioni urgenti e fare scorta di cibo.

