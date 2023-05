Lo ha detto il ministro dell'Interno di Kiev, Ihor Klymenko

Otto brigate d’assalto ucraine sono completamente formate e passeranno sotto il comando delle forze di difesa, per poter prendere parte a una futura controffensiva. Lo ha detto il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko in un’intervista a Interfax Ukraine. “Abbiamo in programma di formare brigate aggiuntive, perché ce n’è una richiesta e ne abbiamo le capacità”, ha dichiarato. “Stiamo riequipaggiando le brigate già formate, verranno sottoposte a un addestramento adeguato, due o tre settimane, e parallelamente stiamo iniziando a formare unità aggiuntive“. Secondo Klymenko, il compito di ogni brigata sarà quello di condurre adeguate azioni di assalto offensivo insieme alle forze di difesa durante le operazioni militari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata