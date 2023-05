Nella struttura di Aberdeenshire è nata la madre dell'ex presidente degli Stati Uniti

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è arrivato ad Aberdeen, in Scozia, per visitare i suoi campi da golf. La struttura sportiva di Aberdeenshire è una delle due che la Trump Organization possiede nel Paese del Regno Unito: proprio qui è nata la madre del tycoon. NO RE-SALE, NO RE-USE O ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata