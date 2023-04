Il tycoon ha tenuto un discorso in New Hampshire

“Non siamo noi una minaccia per la democrazia. E’ Joe Biden una minaccia per la democrazia perché è incompetente”. Donald Trump torna all’attacco del capo della Casa Bianca in un discorso in New Hampshire, il primo dopo che il suo rivale ha annunciato la sua ricandidatura per le presidenziali. “A Biden interessa solo arricchire la propria famiglia. A me interessa arricchire voi”, ha aggiunto il tycoon.

