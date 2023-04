È la prima volta, in più di un quarto di secolo, che torna in Inghilterra dalla Scozia

Sabato è arrivata presso l’Abbazia di Westminster di Londra la “Pietra del destino” della Scozia, conosciuta anche come Pietra dell’Incoronazione, per essere stata usata per secoli per incoronare monarchi scozzesi. La pietra è giunta dal Castello di Edimburgo e svolgerà un ruolo chiave nell’incoronazione di Carlo III la prossima settimana. È la prima volta in più di un quarto di secolo che la pietra, che pesa 125 kg, torna in Inghilterra: è stata restituita alla Scozia nel 1996 dopo essere rimasta a Londra per 700 anni.

