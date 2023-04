Dalla Royal Canadian Mounted Police al via dell'Australian Legacy Torch Relay

A una settimana dall’incoronazione, venerdì il re britannico Carlo III ha affrontato diversi impegni reali. Carlo ha partecipato a una cerimonia al Castello di Windsor dopo aver accettato il ruolo di Commissario in capo della Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Carlo ha anche contribuito a dare il via alla tappa londinese dell’Australian Legacy Torch Relay partecipando a un evento a Buckingham Palace. Ha assistito all’accensione della fiamma da parte dei tedofori in vista della tappa londinese della staffetta, prima che la torcia si sposti in Australia dove attraverserà tutti i 44 Legacy Club del Paese.

