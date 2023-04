Dalla Royal Canadian Mounted Police al via dell'Australian Legacy Torch Relay

Re Carlo III e Camilla, la regina consorte, si sono recati a vedere uno ‘schermo’ (una sorta di paravento) appositamente realizzato per proteggere il re durante quella che è considerata la parte più sacra della cerimonia di incoronazione, l’unzione del monarca con l’olio santo da parte dell’arcivescovo di Canterbury. Il nuovo paravento è stato realizzato per l’incoronazione di Re Carlo III, con un disegno basato su una finestra della Chapel Royal, a St James’s Palace, creata in occasione del giubileo d’oro della regina Elisabetta II nel 2002. Il paravento, che ha ricevuto la benedizione della Cappella Reale, è stato disegnato da Aiden Hart e ricamato dalla Royal School of Needlework. L’intelaiatura in legno, progettata e realizzata da Nick Gutfreund della Worshipful Company of Carpenters, utilizza il legno di un albero trasportato dal vento e caduto nella tenuta di Windsor, originariamente piantato dal Duca di Northumberland nel 1765.

