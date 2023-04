Continuano i combattimenti tra esercito e paramilitari, mentre migliaia di persone sono riuscite a evacuare la capitale

Non si placano gli scontri sanguinosi in Sudan. Dal 15 aprile proseguono i combattimenti tra le forze del generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, e quelle di Mohamed Hamdan Dagalo, capo dei gruppi paramilitari. Migliaia di sudanesi e stranieri sono riusciti a evacuare la Capitale, Khartoum, ma tanti altri, invece, sono rimasti intrappolati. Le strade della città sono deserte mentre all’orizzonte si alzano colonne di fumo. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che si sta preparando ad accogliere decine di migliaia di persone in fuga verso i Paesi vicini.

