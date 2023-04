Secondo testimoni sono state lanciate molotov

Un incendio è scoppiato nell’edificio del Centro russo per la scienza e la cultura (Rcsc) a Nicosia, capitale di Cipro. Lo riporta Ria Novosti. Le fiamme sono state domate ma l’edificio ha subito ingenti danni, riferisce la direttrice del centro Alina Radchenko, con il muro, il tetto e i materiali al suo interno che sono andati distrutti. Testimoni raccontano di aver sentito un’esplosione. Non ci sono stati feriti. La polizia indaga sulle cause del rogo che, secondo i testimoni, potrebbe essere doloso.

Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto persone lanciare bombe molotov contro il Centro russo per la scienza e la cultura a Nicosia, la capitale di Cipro. Lo riporta l’agenzia Tass. Sarebbero state quelle molotov a causare un incendio nell’edificio che ha distrutto il muro portante e il tetto, ma che non ha causato feriti. Sempre secondo i testimoni, da diversi giorni fuori dall’edificio si trovava un minivan bianco che è fuggito durante l’incendio. Lo ha riferito la direttrice del centro, Alina Radchenko, a Ria Novosti.

