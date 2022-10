La polizia a inè intervenuta in assetto antisommossa usando anche gas lacrimogeni

(LaPresse) Violenti scontri sono scoppiati tra migranti ospiti di un centro di accoglienza di Pournara, a Cipro. Almeno venti tende sono state date alle fiamme, decine di famiglie sono state costrette alla fuga e due persone sono rimaste ferite. Gli scontri hanno costretto gli agenti di polizia a intervenire in assetto antisommossa, usando anche gas lacrimogeni per ristabilire l’ordine nel campo di Pournara. Secondo un portavoce della polizia, non non sono stati effettuati arresti. Il centro ospita 2.150 migranti, ma è stato costruito per una capacità massima di mille persone.

