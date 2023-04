Due minuti di silenzio per i soldati caduti in guerra e le vittime di attacchi terroristici

Israele oggi celebra il Giorno del Ricordo (Yom HaZikaron), in onore dei soldati caduti in guerra e delle vittime di attacchi terroristici. Commemorazione che rientra in una cornice politica sempre più delicata viste le crescenti tensioni tra israeliani e palestinesi. Tutti i cittadini si sono fermati per osservare due minuti di silenzio mentre una sirena suonava in tutta Gerusalemme. Durante un discorso alla cerimonia ufficiale tenuta nel cimitero militare della città, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha ricordato i soldati caduti.

