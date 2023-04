L'incidente nei pressi del mercato, il sospetto è stato neutralizzato. Netanyahu: "Altro tentativo di uccidere israeliani"

Un’auto si è lanciata sulla folla al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme, provocando 5 feriti. Un uomo sulla settantina è in gravi condizioni, mentre una donna di 30 anni ha riportato ferite lievi. In buone condizioni altri tre feriti, un uomo di 50 anni e due ragazzi di 25. I cinque sono stati portati negli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem a Gerusalemme. È quanto riporta The Times of Israel.

La polizia ha affermato di aver “neutralizzato” il sospetto alla guida dell’auto che si è lanciata sulla folla nel mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme. Decine di agenti sono sul posto dell’incidente. Si sospetta si tratti di un attacco. Le condizioni del sospettato non sono state rese immediatamente note. Alcuni rapporti iniziali dicevano che gli avevano sparato. Lo riporta The Times of Israel.

Netanyahu: “Altro tentativo di uccidere israeliani”

“Un altro tentativo di uccidere cittadini israeliani“. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato il sospetto attacco al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme. Questo “ci ricorda che la Terra di Israele e lo Stato di Israele sono stati acquisiti attraverso molte tribolazioni”, aggiunge Netanyahu. Lo riporta The Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata