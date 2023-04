Hanno fatto scalo in Giordania. Amsterdam: "Stretta collaborazione con i partner internazionali"

Il governo olandese, grazie all’aiuto delle forze aeree, è riuscito a evacuare i propri cittadini dal Sudan, Paese africano dove sta imperversando una sanguinosa guerra civile. L’aereo C-130 Hercules ha fatto scalo in Giordania. Il ministero della Difesa, tuttavia, non ha fornito immediatamente dettagli sul numero di persone a bordo e se fossero presenti anche cittadini di altre nazionalità. Le squadre dei ministeri della Difesa e degli Esteri “continuano a fare tutto il possibile per evacuare gli altri olandesi che vogliono lasciare il Sudan. Questo comporta una stretta collaborazione con i partner internazionali”, ha fatto sapere Amsterdam.

