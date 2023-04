Violata più volte la tregua umanitaria, continua la guerra tra l'esercito e i paramilitari. Via dal Paese anche i cittadini di Usa, Gb, Francia, Olanda e Spagna

Continua senza tregua, a dispetto del cessate il fuoco annunciato venerdì, la guerra in Sudan tra l‘esercito regolare e il gruppo paramilitare noto come Rapid Support Forces (RSF). L’Italia, per bocca della Farnesina, ha annunciato di aver completato la missione di salvataggio di oltre 100 connazionali. L’operazione è stata coordinata dall’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, con assetti della Difesa e il supporto dell’intelligence. Nella nota diffusa dal ministero degli Esteri si spiega che l’evacuazione è stata condotta con due voli un C130 dell’Aeronautica militare e un AM400 spagnolo attraverso cui sono stati trasferiti a Gibuti 105 cittadini italiani e 31 stranieri, fra cui cittadini portoghesi, australiani, greci, britannici, svedesi.

Ieri hanno lasciato ilPaese africano anche i cittadini di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi mentre nelle ultime ore è toccato a quelli di Spagna e Germania.

Erdogan pronto a mediare, avviare negoziati in Turchia

Nel frattempo si muove la macchina diplomatica per provare a intervenire sul conflitto. Un funzionario sudanese ha rivelato al ‘Sudan Tribune’ che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha suggerito ai leader militari sudanesi di tenere negoziati in Turchia. Secondo il funzionario diplomatico, Erdogan nelle telefonate degli ultimi due giorni, ha parlato con Al-Burhan e Hemetti, trasmettendo il desiderio della Turchia di mediare la fine della guerra. Il leader turco si è offerto di ospitare negoziati diretti ad Ankara, con assicurazioni al comandante del supporto rapido, ha aggiunto il funzionario. Fonti hanno confermato che Al-Burhan ha rifiutato di negoziare con il comandante delle forze di supporto rapido prima che si ritirassero da Khartoum.

