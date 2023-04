Due C-130 italiani sono atterrati domenica all’aeroporto di Khartoum per evacuare circa 150 cittadini civili bloccati in Sudan. “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L’Italia non lascia nessuno indietro”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche altre Nazioni hanno provveduto all’evacuazione dei propri cittadini dal Sudan, in cui sta impazzando una guerra civile sanguinosa. Dal 15 aprile si stanno affrontando le forze militari del generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, e quelle di Mohamed Hamdan Dagalo, capo dei gruppi paramilitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata