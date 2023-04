Questa tornata elettorale ha scatenato tensioni etniche e timori di possibili incidenti

Nel nord del Kosovo urne aperte per l’elezione dei sindaci nei più grandi quattro Comuni con popolazione a maggioranza serba – Zvecan, Zubin Potok, Leposavic e il settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica. Questa regione settentrionale del Kosovo è un’ex provincia serba che ha dichiarato l’indipendenza nel 2008. Eppure Belgrado non riconosce il Kosovo come Paese separato. Questa tornata elettorale ha scatenato tensioni etniche e timori di possibili incidenti e molti elettori serbi hanno deciso di boicottare le votazioni.

