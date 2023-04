L'installazione si chiama"Sing for the Earth": si tratta di un costume composto da 200 microfoni che sorreggono il globo

L’artista cinese Kong Ning ha presentato la sua nuova opera intitolata “Sing for the Earth” in occasione della Giornata della Terra. Si tratta di un costume composto da 200 palloncini a forma di microfoni che sorreggono una cuffia a forma di Globo. L’idea, ha spiegato l’artista, è che ogni paese del mondo esprima la propria gratitudine alla natura e al pianeta. Si tratta solo dell’ultima installazione indossabile creata dall’artista che il 22 aprile di ogni anno, da oltre un decennio, cerca di attirare l’attenzione del pubblico sulle questioni ambientali.

