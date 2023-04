L'allarme dell'Organizzazione mondiale della meteorologia

Allarme clima in vista dell’Earth Day. “Lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare – che hanno raggiunto nuovamente livelli record nel 2022 – proseguiranno per migliaia di anni“. Lo riporta l’Organizzazione mondiale della meteorologia (Omm) nel report annuale sottolineando che “il ghiaccio marino antartico è sceso alla sua estensione più bassa mai registrata e lo scioglimento di alcuni ghiacciai europei ha, letteralmente, superato i record”.

Nel 2022 “salle vette delle montagne alle profondità oceaniche, il cambiamento climatico ha continuato la sua avanzata. Siccità, inondazioni e ondate di caldo hanno colpito le comunità di tutti i continenti e sono costate molti miliardi di dollari”, viene evidenziato. Il segretario generale dell’Omm, il professor Petteri Taalas, ha poi evidenziato che tra l’aumento delle emissioni di gas serra e il cambiamento climatico “le popolazioni di tutto il mondo continuano a essere gravemente colpite da eventi meteorologici e climatici estremi”. Lo scorso anno “la continua siccità in Africa orientale, le precipitazioni da record in Pakistan e le ondate di caldo da record in Cina e in Europa hanno colpito decine di milioni di persone, causato l’insicurezza alimentare, aumentato la migrazione di massa e costato miliardi di dollari in perdite e danni”.

